Savona, gruppo di esercenti si riunisce per fare il punto sulla città. Balzola (Fipe): "Abbiamo delle grandi sfide e dobbiamo farci sentire" (VIDEO)

Caro bollette, futura raccolta porta a porta dei rifiuti, pedonalizzazioni, turismo e la scelta di un gruppo di lavoro che si occupi del comune capoluogo.

Questi gli argomenti trattati dal presidente della Fipe Confcommercio Carlo Maria Balzola che ha incontrato nella serata di mercoledì nella latteria di Piazza Chabrol un gruppo di titolari di pubblici esercizi per fare il punto sulla città della Torretta.

“Abbiamo trattato con attenzione le situazioni imminenti a partire dal caro bollette e i costi che stanno aumentando, a livello cittadino abbiamo fatto il punto sul nuovo conferimento dei rifiuti, sulle pedonalizzazioni, sullo sviluppo turistico delle varie zone della città e stiamo riuscendo a creare un’attenzione particolare verso questa delegazione Fipe di Savona che da sempre è il primo tassello per la città” ha detto Balzola alla conclusione della riunione.

Obiettivo trovare una persona che si occupi di fare da tramite non solo con i colleghi ma anche con il comune. E tra i nomi papabili c’è quello di Paolo Baccino, esercente della Darsena.

“Al momento c’è una cerchia molto ristretta di nomi e sembrerebbe che potremo definirlo a stretto giro di posta. È stato molto importante per noi riuscire a comprendere chi possa riuscire a rappresentare con autorevolezza e con credibilità la nostra categoria nella città di Savona. Manteniamo ancora il riserbo ma a breve scioglieremo la riserva” ha continuato il presidente Fipe.

Diverse sono le criticità presenti sul territorio, una delle più impellenti riguarda la situazione di difficoltà in cui versano i pubblici esercizi nella zona di Corso Vittoria Veneto, Via Nizza e Zinola alle prese ancora con il cantiere per il restyling di ponente. Per non parlare della crisi nel centro storico.

“Non ci siamo dimenticati di nessun quartiere, l’importanza per il comune capoluogo sarà quella di riuscire a dare un’offerta omogenea, in questa maniera l’aspetto turistico, cittadino, potrà veramente non solo aiutare ma anche essere un ulteriore valore aggiunto - conclude Balzola - abbiamo delle grandi sfide su Savona dobbiamo farci sentire e soprattutto dobbiamo avere l’autorevolezza di essere rappresentati da persone davvero meritevoli. Con orgoglio possiamo dire che la Fipe di Savona ha trovato queste persone, questo gruppo di lavoro e senz’altro si farà sentire con importanza ed autorevolezza nelle sedi opportune”.