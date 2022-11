Noli, i semafori mandano in tilt il traffico, il Comune ad Anas: "Festivi e prefestivi coi movieri alla galleria Paramassi"

Tanto tuonò che infine piovve. E proprio la pioggia puntuale nel mezzogiorno di ieri, 1 novembre, che ha messo in un tal senso fine al ponte di Ognissanti con qualche ora di anticipo ha scatenato ciò che tanto si temeva: la paralisi del traffico a Noli a causa dei due semafori del Capo e della galleria Paramassi.

I due cantieri avviati nelle scorse settimane per la natura delle operazioni da svolgere sono infatti inamovibili e hanno necessitato dell'installazione di barriere "new jersey" in cemento, difficilmente rimovibili occasionalmente.

Il risultato? Una congestione del traffico non solo in settimana, dove i cantieri diventano tre in pochi chilometri nelle ore lavorative se si aggiunge anche quello di Varigotti, ma anche nei fine settimana. Un po' come successo ieri in concomitanza delle partenze e pure sabato scorso con l'arrivo dei turisti, trasformando il centro del borgo marinaresco in "una camera a gas", come l'ha definita qualcuno sui social, per via dei tanti veicoli fermi in coda a motore acceso.

Una situazione di criticità viabilistica "che si viene fisiologicamente e sistematicamente a creare nei fine settimana [...] degenerata da quando è stato istituito il nuovo cantiere per il rifacimento della galleria Paramassi", ha scritto in una lettera indirizzata ad Anas il sindaco nolese Ambrogio Repetto, sottolineando come la breve distanza tra i due semafori crei code in grado di paralizzare tutto il tratto di Aurelia coinvolto per chilometri, in entrambi i sensi anche oltre le aree di cantiere.

Problema a cui si somma la morfologia del comune di Noli: "Il traffico risulta particolarmente congestionato in quanto i veicoli provenienti dal centro cittadino (lato monte) attraverso via Defferrari si immettono direttamente sulla via Aurelia, così come quelli provenienti dal parcheggio pubblico in piazzale Rosselli, adiacente al distributore di carburante (lato mare)" spiega il sindaco.

Insomma, il rischio di paralisi è stato ormai certificato dai fatti. La soluzione esortata dal primo cittadino è quindi quella di istituire "un servizio di movieri (in sostituzione dei semafori) per meglio regolare il deflusso del traffico e di consentire il doppio senso di marcia nella galleria Paramassi nei fine settimana, anche in considerazione del fatto che al sabato e alla domenica il cantiere risulta chiuso".