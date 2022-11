Frontale sull'Aurelia all'altezza della Caprazoppa. Pomeriggio di traffico intenso tra Finale e Borgio

AGGIORNAMENTO DELLE 18.20 : il traffico veicolare è ripreso dopo che l'area è stata messa in sicurezza almeno parzialmente e il traffico procede in senso unico alternato regolato dagli agenti della polizia locale. Le due persone all'interno dei veicoli sono state trasportate al pronto soccorso del Santa Corona senza gravi conseguenze: una in codice verde e una in codice giallo.

Incidente stradale a Finale Ligure nel pomeriggio odierno lungo la via Aurelia, all'altezza della galleria della Caprazoppa, dove due auto sono venute allo scontro (per cause non ancora ben chiarite) frontalmente.

L’allarme è stato lanciato alle 16.20 e pronto è stato l’intervento dell'intera macchina dei soccorsi coi Vigili del fuoco che hanno provveduto a estrarre i feriti dalle lamiere, mentre i militi di Croce Verdee Croce Bianca finalesi hanno prestato le prime cure del caso insieme al personale dell’automedica del 118.

Forti i disagi registrati alla viabilità, con traffico in tilt tra Finale e Borgio Verezzi ma anche nelle vie finalesi che si immettono verso la statale: la coda, complice il maltempo, ha raggiunto anche via Dante che da Finalborgo porta a Finalmarina.