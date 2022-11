Albenga, incendio appartamento in piazza San Francesco: muoiono gli animali domestici (FOTO)

Soccorsi mobilitati questa mattina per un incendio appartamento ad Albenga.

L'allarme è stato lanciato da un vicino di casa poco dopo le ore 8.30 in piazza San Francesco, nel centro storico della città ingauna.

La centrale operativa del 112 ha mobilitato i vigili del fuoco del distaccamento di Albenga, i sanitari e le forze dell'ordine. Le fiamme sarebbero divampate nel vano cucina.

Nessuna persona è rimasta ferita. Nell'incendio, secondo quanto riferito, due gatti e un cane sarebbero deceduti. Le cause sono ancora in via di accertamento.