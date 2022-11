Celle, conclusi i lavori di riqualificazione sul lungomare: sistemato il verde pubblico (FOTO)

Sono terminati i lavori di riordino e valorizzazione del verde pubblico nelle aiuole a Celle Ligure presenti sul lungomare Pescetto, sulla passeggiata in prossimità della foce del Rio Ghiare e nei pressi di Piazzetta Arecco.

Nel dettaglio, nelle aiuole sono state messe a dimora cespugli di piante arbustive fiorite e non (Rosmarino prostrato, Elicriso, Escallonia, Calocephalo, Cotoneaster, Abelia, Agapanthus, Eleagnus, Loropetalo, Euryops, Teucrium, Pittosforo e Lantana) con lo scopo di creare una continuità di vegetazione.

Sul lungomare Pescetto sono state messe a dimora 3 tamerici e 2 oleandri per completare i filari e in prossimità della foce del Rio Ghiare sono state messe a dimora delle piante di Hebe Variegata e di Pittosforo.

In prossimità dei Bagni Stella Del Sud, è stata realizzata un'aiuola con piante di agave e aloe in varietà e una scelta di piante psammofile, piante adatte ai lidi marittimi, che crescono in terreni sabbiosi, asciutti e sciolti (Giglio di spiaggia, Papavero di spiaggia, Finocchio marino, Asfodelo).