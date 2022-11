Anche il circolo Pd di Pietra al presidio per il Punto Nascite del Santa Corona: "Nel pieno rispetto di chi si batte per una causa comune, senza strumentalizzazioni politiche"

"Oggi, sabato 12 novembre, abbiamo partecipato al banchetto organizzato dal comitato 'Nascere Pietra' allestito nella centralissima piazza San Nicolò. Lo abbiamo fatto in forma laica, senza bandiere e simboli di partito, nel pieno rispetto di coloro che si battono per una causa comune e che non vogliono cedere a strumentalizzazioni politiche di alcun tipo". Lo affermano, attraverso una nota stampa, il segretario, il direttivo e tutti gli iscritti del Circolo Pd di Pietra Ligure e della Val Maremola.

"Lo abbiamo fatto piuttosto per senso di vicinanza e condivisione verso i problemi che affliggono la nostra sanità e il nostro ospedale e per un sentimento comune - proseguono dal circolo dem pietrese - Per questo motivo la nostra presenza è stata ritenuta doverosa al pari di quella dell'amministrazione comunale di Pietra Ligure. Oltre al sindaco Luigi De Vincenzi, agli assessori e i consiglieri comunali, è stata importante e significativa la presenza del consigliere regionale Arboscello, del segretario provinciale Parrinello e del primo cittadino di Cisano, Niero.

"Ci preme precisare che, contestualmente alla manifestazione odierna, registriamo con rammarico la notizia della possibile chiusura del punto nascite di Savona. Come ribadito in altre occasioni, non ci interessa la logica scellerata del 'mors tua, vita mea'. Questa logica ha prodotto, in passato, danni enormi alla sanità della nostra provincia. Pur speranzosi nell'accogliere positivamente l'eventuale riapertura del punto nascite di Pietra Ligure, restiamo fortemente critici sulla gestione della sanità ligure".