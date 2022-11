Albenga, un successo la fiera di San Martino tra prodotti tipici di stagione e attività

Grande successo per la Fiera di San Martino che da venerdì 11 a domenica 13 novembre ha arricchito il centro storico di Albenga e Piazza del Popolo con i prodotti tipici di stagione, cioccolato, frutta secca, show cooking, laboratori per bambini, il battesimo della sella e degustazioni che hanno coinvolto migliaia di persone.

Il vicesindaco Alberto Passino e l'assessore agli Eventi Marta Gaia ringraziano in particolare per lo straordinario successo tutti i produttori e gli stand che hanno partecipato all'evento che ha rafforzato il legame con il territorio e le collaborazioni con altre realtà con la presenza ad esempio di uno stand di Calizzano e uno di Millesimo, le associazioni (tra cui gli Alpini che hanno proposto la castagnata), e l'associazione Fior d'Albenga che ha coordinato le attività sotto la tensostruttura in Piazza San Michele.

Un ringraziamento ai ragazzi dell'istituto alberghiero e agrario che hanno partecipato con entusiasmo all'iniziativa e un grazie a: Azienda agricola Enrico Claudio, Bastia d'Albenga, Azienda agricola Averame Annamaria, Bastia d'Albenga, Azienda agricola Buscaglia Jole, Calizzano, Azienda agricola Facollo Rosa Regione becchi 7, Bastia d'Albenga tutte aziende socie della cooperativa ortofrutticola che hanno fornito alcuni prodotti per la realizzazione degli show cooking a cura dell' alberghiero insieme a Sommariva e all’aiuto tecnico di Peirano bibite e Malandrone vini.