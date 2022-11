Albissola, Andrea Catapano è il nuovo comandante della polizia locale: "Attenzione alla percezione di sicurezza dei cittadini"

Presenza costante sul territorio, aumentando la percezione di sicurezza che hanno i cittadini.



Questo il mantra del nuovo comandante della polizia locale di Albissola Marina Andrea Catapano che succede dopo poco più di anno all'ex numero uno del comando albissolese Marco Tozzi.



40 anni, originario di Napoli, laureato in economia aziendale, magistrale in scienze economiche, aveva partecipato al concorso nel quale si era classificato Tozzi e da quella graduatoria è stato nominato dall'amministrazione come nuovo comandante.



La sua prima esperienza nella polizia locale è iniziata nel 2013 in Emilia Romagna nel Unione del Rubicone a Mare, successivamente si è trasferito a Forlì e dopo un breve passaggio a Bologna, dal 2016 è passato a Reggio Emilia. Dal 2020 era stato nomitato ispettore del comune di Guastalla e nel 2022 è successivamente tornato nel capoluogo della provincia emilio-romagnola.



Appassionato di falso documentale e contraffazione veicoli, negli anni si è occupato dei nuclei territoriali con la gestione dei gruppi di comunità, la centrale operativa, i motociclisti e gli infortuni stradali.



Dopo tutta la trafila, passando da agente semplice e ispettore, nel comune di Albissola arriva così la prima opportunità al comando.



"Ho preso servizio da due giorni e devo farmi ancora un'idea. Ma vedendola dall'esterno (quest'estate ha visitato da turista il paese. ndr) è una bella località e ho notato che molti savonesi si spostano la sera da Savona. In passato avevo già avuto l'opportunità di venire a lavorare in Liguria a Genova" spiega Catapano.



"A nome dell'amministrazione abbiamo dato il nostro saluto e un augurio di buon lavoro al nuovo comandante che ha iniziato conoscendo i servizi e tutti i funzionari e facendo alcuni sopralluoghi interessandolo delle problematiche concrete e della campagna legata agli asfalti che sta per partire" ha detto il vicesindaco e assessore alla polizia locale Luigi Silvestro.



"È una figura giovane, e confidiamo che ci saprà dare la possibilita di modernizzare, concentrandosi soprattutto sulla percezione ai nostri cittadini di una maggiore presenza sul territorio tramite la lotta contro il degrado urbano e la sicurezza legata alla viabilità - ha concluso Silvestro - Tenendo conto della potenzialità che ha il comando, confidiamo che il nostro comandante in tempi ragionevoli riesca a dare queste risposte".