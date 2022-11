Zonta Club Savona, il 22 novembre inaugurazione della mostra "100 Donne per la Storia"

L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha designato il 25 novembre come data dedicata alla Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, al fine di promuovere iniziative di sensibilizzazione su questo tema così importante e attuale.

Nel 2022 i femminicidi in Italia ad oggi sono stati 77, ovvero una vittima ogni 3 giorni, e le vittime purtroppo continuano ad essere in costante aumento, anche rispetto all’anno precedente.

Zonta Club Savona ha voluto aderire a questa giornata organizzando una mostra ideata in occasione dei 100 anni di Zonta Club International per onorare le Donne che hanno contribuito a cambiare il mondo, dal contesto locale a quello mondiale. La mostra presenta i profili di cento Donne accomunate dal coraggio, dall’intraprendenza, dalla determinazione, che hanno tracciato un percorso di emancipazione per chi le ha seguite. E’ il loro esempio ad ispirare la mission di empowerment dei Club Zonta presenti nel mondo, che ogni giorno viene attuata per migliorare la condizione della donna.

Si potranno quindi incontrare attrici, cantanti, architette, ingegnere, donne della moda, giornaliste, politiche: da Marian de Forest, la fondatrice di Zonta International, a Maria Magnani Noya, prima donna sindaco della Città di Torino e Zontiana simbolo dell’Area 03, da Amelia Earhart, l’eroina del volo, Zontiana celebrata in tutto il mondo, ad un’altra ragazza eccezionale, scampata ad un attentato e divenuta la più giovane Premio Nobel della storia, Malala. Ogni quadro presenta una foto della protagonista e un breve curriculum, con in evidenza la motivazione per la quale è stata scelta.

Lo Zonta Club di Savona ha contribuito alla scelta di queste importanti figure femminili con due donne considerate eccellenze del territorio savonese, che si sono distinte nel loro settore: la pittrice Milena Milani e la scrittrice Gina Lagorio.

La mostra sarà inaugurata martedì 22 novembre alle h 18 presso il Palazzo del Vescovo in Piazza del Vescovado, a Savona, e rimarrà aperta al pubblico e visitabile gratuitamente dal 22 al 30 novembre, tutti i giorni dalle h 16 alle h 19.

Tutta l'attività di Zonta Club Savona è finalizzata alla creazione di Service rivolti a donne bisognose di aiuto in ambito sociale, economico, professionale, scolastico e culturale. Zonta Club of Savona Area è membro di Zonta International, una organizzazione mondiale di professioniste e dirigenti che lavorano insieme per migliorare lo status della donna attraverso azioni di service e advocacy; Zonta International è stata costituita l’8 novembre 1919 a Buffalo da donne che ricoprivano ruoli inconsueti per il tempo in cui vivevano: professioniste e non solo madri e casalinghe. Oggi Zonta International è un’Organizzazione Non Governativa (ONG) ed è l’unico Club di Servizio che, a partire dalla sua istituzione, ha uno Status Consultivo permanente presso l’ONU.