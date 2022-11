"No alla chiusura del Reparto Maternità del San Paolo!": anche Articolo Uno alla manifestazione in piazza del 19 novembre

"Come ormai noto nella famosa bozza del nuovo piano sanitario regionale, la Regione Liguria a guida centro-destra intende spostare il punto nascite al Santa Corona. Tutto ciò non solo denota la grave crisi in cui riversa questa Giunta ormai priva di idee e di forza propulsiva, ma anche appare una grottesca partita a tennis: dapprima il punto nascite chiuso a Pietra Ligure, con tutti i disagi del caso ed ora il rimpallo nuovamente verso questa sede, in un modo che, sembra quantomeno da dissociazione grave". Lo affermano, in una nota stampa per la segreteria provinciale di Art. Uno Savona, Simone Anselmo e Natascia Vallerino, infermiera Asl 2 Savona.

"Questo creerà disagi ad una buona fetta di popolazione, come mettono in evidenza, per esempio, i sindaci di Savona e Cairo Montenotte, senza contare gli sforzi fatti dal personale dei reparti materno infantili del nostro nosocomio, che da poco afferiscono alla fondazione Gaslini, scelta di non poco conto in termini di formazione e servizi prestati alla popolazione, scelta anche che comporterà maggiori costi per i cittadini senza alcun beneficio - prosegue la nota - Questa decisione,che appare unicamente politica e probabilmente frutto di meri calcoli elettorali, non deve trovarci impreparati fin da subito dobbiamo mettere in campo ogni azione possibile per bloccare questo piano sanitario".

"Il territorio e la nostra sanità, già così provati dalle politiche della giunta Toti, politiche senza alcun pensiero progettuale, ma unicamente rivolte ad un mero clienteralismo, certamente dovranno nuovamente patire un gravissimo colpo. Art 1 come sempre a fianco dei cittadini, è pronta a dare battaglia a questa scriteriata proposta aderendo la manifestazione promossa dal consigliere regionale Arboscello per il 19 novembre in piazza Pertini e sostenendo anche la raccolta firme lanciata in queste ore. Il nostro partito inoltre porterà all’attenzione dei propri eletti in Parlamento questa vertenza, interessando da prima l’ex Ministro Roberto Speranza" concludono da Articolo Uno.