"No alla chiusura del Reparto Maternità del San Paolo!": una petizione online lanciata dal consigliere regionale Arboscello

"La Giunta Toti prevede la chiusura del reparto maternità dell'Ospedale San Paolo di Savona. Una decisione inaccettabile che abbiamo il dovere di contrastare con tutte le nostre forze. Per questo stiamo organizzando una serie di iniziative, a partire da una petizione che potrà essere firmata sia online (clicca QUI) sia presso i banchetti che saranno presente tutti i giorni". Lo affermano, attraverso una nota stampa sottoscritta anche dai circoli del Partito democratico, il consigliere regionale Roberto Arboscello, il segretario cittadino del Pd Stefano Martini e il vicesindaco di Savona Elisa Di Padova.

"La nostra protesta non si ferma qui, dobbiamo mettere in campo tutte le azioni possibili per salvaguardare il nostro Reparto di maternità - proseguono gli esponenti dem - Per questo motivo rivolgiamo un appello chiamando a raccolta tutte le forze economiche, sociali e politiche della città: diamoci appuntamento sabato 19 novembre in Piazza Pertini alle ore 16.00 per manifestare tutti insieme, come savonesi, in difesa del nostro punto nascite".