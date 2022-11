Ad Albissola Marina l’arte è nel piatto: giovedì 17 novembre Tributo a Milena Milani

Dopo le due serate dedicate a Lucio Fontana e Asger Jorn, il programma prevede come ultima serata un omaggio due serate dedicate a Milena Milani con l’interventi dello Sportello Antiviolenza Alda Merini.

Il menù “Parole Scritte o Dipinte” prevede per giovedì 17 novembre con inizio alle ore 20.00 il Branda, il Cappon Magro degli Artisti, il Sorbetto e come dessert la Tavolozza dedicata a Milena.

La serata può essere prenotata sul sito www.lapescheriadegliartisti.it o al numero 346 831 0930.

Si conclude l’iniziativa gastronomica dove cibo e arte si sono magicamente intrecciati a tavola con le proposte deliziose e originali dello chef Mauro Granone dell’Osteria la Pescheria degli Artisti.

Ma le iniziative non finiscono qui. La prossima settimana è in agenda una serata speciale per giovedì 24 novembre, quando lo chef Mauro Granone e l’Osteria la Pescheria degli Artisti ospiteranno quindi la reunion della pagina Cucinaremale. La pagina è nata a Savona su iniziativa del geniale amministratore Federico Briano e ha raggiunto oltre un milione di iscritti. In questa serata-sfida i commensali saranno invitati a partecipare in maniera attiva alla sfida e alla realizzazione della cena.

Una serata buona e leggera, alla ricerca del sorriso e dello stare bene insieme e del mangiare buono e sano.

Per prenotazioni e informazioni trovate l’evento su fb o al numero 3468310930