Nuovo mercato del lunedì, il cambiamento convince? Il viaggio tra i banchi per ascoltare il parere dei savonesi (FOTO e VIDEO)

E' stato senza ombra di dubbio un lunedì inedito per la città di Savona, risvegliatasi coi furgoni e i banchi che, invece di fermarsi in piazza del Popolo, hanno pacificamente invaso via Paleocapa e altre vie afferenti come via Guidobono o Corso Italia.

Un cambio non da poco nelle abitudini dei savonesi, dopo anni in cui la manifestazione settimanale aveva lasciato la principale via cittadina con vista sulla Torretta, riservandola al commercio ambulante durante la sola fiera di Santa Lucia.

Un primo impatto dalle svariate sfaccettature nei savonesi (e non solo) che si sono avventurati nell'area mercatale: tra chi ha apprezzato la nuova disposizione definendola "più raccolta" o "un'occasione per visitare il centro", e chi invece l'ha trovata eccessivamente congestionata, preferendo quella che era la conformazione fino alla scorsa settimana. Facendo anche i conti con la ricerca dei banchi a cui si era interessati.