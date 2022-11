Scontro tra auto sulla Sp27 tra Finalborgo e Orco Feglino, due persone al Santa Corona

Altro incidente sulle strade del finalese dopo quello accaduto nel primo pomeriggio in via Brunenghi (leggi QUI).

Due auto si sono scontrate frontalmente intorno alle 16.15 sulla Sp27 tra Finalborgo e Orco Feglino, all'altezza di un tratto curvoso, con una dinamica ancora non ben chiarita.

Ad avere la peggio due persone a bordo dei rispettivi mezzi: sul posto sono così dovute intervenire due ambulanze, una della Croce Verde di Borgo e una della Croce Bianca di Marina, coadiuvate dal personale dell'automedica Sierra e dai Vigili del fuoco.

Mentre i primi hanno trasportato le due vittime, che hanno riportato alcuni traumi, al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, i pompieri hanno messo in sicurezza le auto e la strada.

Importanti ripercussioni al traffico in entrambe le direzioni: per permettere i soccorsi la viabilità è stata temporaneamente interrotta in tutti e due i sensi di marcia.