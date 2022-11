Fipe Confcommercio, un incontro a Carcare, i referenti: “Soddisfatti, le esigenze della categoria anche in Valbormida”

Continua il percorso di rafforzamento e rappresentanza sui territori della Fipe Confcommercio della provincia di Savona. In un clima costruttivo e di proposte nei confronti degli enti del territorio, il sindacato dei pubblici esercizi si incontrerà a Carcare presso i locali della gastronomia spariglio in via Garibaldi, giovedì 24 novembre alle 20.30.

I referenti affermano: “Soddisfatti che anche nell’area della Val Bormida ci sia attenzione ed interesse per potersi fare rappresentare in maniera autorevole e poter attivamente portare le esigenze della categoria”.