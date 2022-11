Incidente in corso Svizzera a Savona: un ferito al San Paolo (FOTO)

Si è verificato nel pomeriggio odierno un incidente stradale, che ha visto coinvolta un'auto, lungo corso Svizzera a Savona.

L'allarme è stato lanciato intorno alle 15.30: alla base del sinistro, secondo quanto riferito, un malore del conducente. L'auto, che procedeva verso il centro di Savona, è andata così a sbattere a bordo strada.

Immediato l'intervento sul posto dei militi dell'emergenza sanitaria, dei vigili del fuoco, dei carabinieri e della polizia locale.

La persona coinvolta nell'impatto è stata trasportata in codice giallo all'ospedale San Paolo. Per permettere le operazioni di messa in sicurezza della zona, il traffico ha subito dei rallentamenti.