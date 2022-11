Minacce e persecuzioni all'ex moglie, ma il divieto di avvicinarsi non lo ferma: un 33enne in manette a Pietra Ligure

Nuovi problemi per un 33enne abitante nel ponente ligure che, nonostante il divieto di avvicinamento emesso da circa un mese, continuava a perseguitare con diversi atti anche intimidatori l'ex moglie.

La vicenda, svoltasi a Pietra Ligure, ha preso il via nello scorso ottobre quando il Tribunale di Savona aveva imposto all'uomo il divieto sia di comunicare con la donna sia di avvicinarsi alla sua casa e a qualunque altro luogo da lei frequentato, da cui doveva mantenere una distanza di almeno 100 metri.

Tra i comportamenti alla base della misura lo stalking con molestie telefoniche a qualsiasi ora, aggressioni anche in presenza di minori, minacce di morte, appostamenti sotto casa.

Nonostante ciò, secondo quanto appurato dagli uomini dell'Arma, il 33enne avrebbe violato in maniera reiterata il provvedimento cautelare emesso nei suoi confronti, continuando a perseguitare l’ex inviandole messaggi e telefonate dal contenuto minaccioso, appostandosi per monitorare i suoi spostamenti e arrivando anche a danneggiare l'auto della vittima.

La misura non era quindi bastata per arginare la condotta persecutoria dell’uomo finito quindi in manette.

Gli episodi sono stati segnalati alla Procura savonese che ha chiesto e ottenuto dal giudice un inasprimento della misura cautelare: il 33enne è infatti stato sottoposto agli arresti domiciliari dai carabinieri di Pietra Ligure, che hanno condotto le indagini applicandogli anche il braccialetto elettronico per il monitoraggio domiciliare.