Incidente sulla via Aurelia a Loano: due feriti al Santa Corona

Si è verificato in mattinata un incidente stradale, che ha visto coinvolte due auto, lungo la via Aurelia a Loano in località Vignasse.

L'allarme è stato lanciato intorno alle 11.45: secondo quanto riferito si sarebbe trattato di un tamponamento

Immediato l'intervento sul posto dei militi dell'emergenza sanitaria, dei vigili del fuoco, della polstrada e della polizia locale.

Due le persone coinvolte nell'impatto, trasportate in codice giallo all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Per permettere le operazioni di messa in sicurezza della zona, il traffico ha subito dei rallentamenti.