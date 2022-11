Andora, acqua dolce “a macchia di leopardo”. Intanto al via i lavori per l’Acquedotto Roya

La bella Andora non trova pace: il problema dell’acqua salata persiste, anche se in diverse zone, quelle più interne, dai rubinetti inizia a sgorgare acqua chiara e dolce. Soprattutto nelle zone più centrali della cittadina, dove è più alta la concentrazione di seconde case, persiste la difficoltà, perché l’acqua continua ad essere sporca, salata, quindi non potabile: in altre parole inutilizzabile.

Le piogge hanno momentaneamente risolto il problema in via Merula, in località Marino, nella parte copra il cimitero, ma nel resto della città non si riesce a venirne fuori. Il Comune di Andora non ha accesso ai pozzi, pertanto non è a conoscenza del livello dell’acqua, quindi impossibilitato nel definire quanto sia realmente migliorata la situazione.

Intanto, Rivieracqua, consorzio idrico della provincia di Imperia, che serve anche Andora, ha respinto le richieste di ristoro da parte degli utenti, continuando ad addebitare i consumi di acqua.

“Stiamo organizzando un incontro con i cittadini per i primi di dicembre, per fare il punto della situazione definitivo – spiega Sabrina Grassa, portavoce del Comitato “Acqua cara bolletta”, sulla pagina Facebook del gruppo pubblico - . La negoziazione con Rivieracqua ha dato esito negativo, restano fermi sulla loro posizione, quindi il nostro legale procederà diversamente”. Intanto, continua l’assistenza a tutti gli utenti vittime di questa situazione. Per consentire l'avvio dei lavori previsti nel progetto ‘Master Pian - Acquedotto Roya’, che comprende fra l'altro lavori di potenziamento dell'alimentazione idropotabile provinciale, Rivieracqua fa sapere che saranno eseguiti alcuni interventi alla centrale di sollevamento di Ventimiglia.

I lavori si svolgeranno fra le 21 di domani sera, martedì 29 novembre, e le 9 di mercoledì e, in quel lasso di tempo, è prevista la totale interruzione dell’erogazione in tutto il comprensorio gestito da Rivieracqua, tra Ventimiglia e Andora. Quasi sicuramente si registreranno diffusi casi di assenza totale dell’acqua e per chi vive sulla fascia alta costiera e, più in generale, si verificheranno generali cali di pressione. Al termine dell'intervento, si verificheranno fenomeni di torbidità dell'acqua che tenderanno a ridursi sino a scomparire nel giro di qualche ora. In ogni caso l'acqua dovrà considerarsi potabile.

In considerazione della rilevante portata delle disfunzioni, Rivieracqua invita gli utenti a ridurre il prelievo di acqua nel periodo in cui si svolgeranno i lavori, per permettere a quante più persone possibile di disporre di un quantitativo minimo della importante risorsa liquida. Ai lavori di domani notte ne seguiranno altri sempre in settimana per esigenze di manutenzione straordinaria della condotta ‘Roya 1’, con conseguenti riflessi sulla continuità del servizio, provocando generali cali di pressione in tutto il comprensorio.

Per limitare i disagi l'Azienda metterà a disposizione delle autobotti per alimentare le utenze maggiormente sensibili. “Ci scusiamo per il disagio – evidenzia Rivieracqua – ma si tratta di interventi inderogabili e finalizzati, comunque, ad un miglioramento del servizio per tutto il comprensorio provinciale”.