Calizzano, posa della fibra: lavori tra via Garibaldi e piazza San Rocco

Sono ripresi a Calizzano i lavori da parte dell'impresa incaricata Open Fiber per l'ultimazione della posa in opera della fibra per la connessione dei dati internet.

"Le lavorazioni impongono in particolare alcuni scavi in via Garibaldi, caruggio di mezzo, che pertanto sarà provvisoriamente interdetta nella parte lato piazza San Rocco per un breve tratto al transito con restrizione anche a quello pedonale", spiega il sindaco Pierangelo Olivieri.