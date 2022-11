Campochiesa d’Albenga, occhi puntati h24: 2 telecamere attive in più, in totale sono 13

Altre 2 telecamere installate a Campochiesa d’Albenga, per 'circoscrivere' la frazione e risolvere, o almeno contenere, i problemi legati alla sicurezza, arrivando a 13 dispositivi attivi nella frazione ingauna. Le due telecamere, finanziate dal Comune di Albenga, con la partecipazione del Comitato di quartiere, sono già attive in “zona Polveriera”, ovvero una in Regione Baffico e l’altra in Regione Pratogrande.

Entro il mese di dicembre, inoltre, si provvederà all’installazione delle ultime 2 telecamere, acquistate grazie all’autofinanziamento su base volontaria di alcuni abitanti della zona interessata, Regione Rapalline.

Dopo queste ultime installazioni, la frazione di Campochiesa d’Albenga avrà quindi un totale di 15 telecamere. I dispositivi di videosorveglianza, di cui una OCR (per la rilevazione delle targhe) sono stati in parte autofinanziati dagli abitanti della zona, grazie al Comitato di quartiere nato nel 2018 appositamente per questo scopo, e in parte donate dal Comune di Albenga.

In questo modo, di concerto con il Comune di Albenga e con le Forze dell’Ordine, è possibile dare una risposta ai problemi legati alla sicurezza, in primis i furti negli appartamenti, problema che ha colpito parecchie famiglie della frazione anche più volte nel corso del tempo, oltre allo spaccio di droghe.

“Siamo molto soddisfatti, è un ottimo risultato per noi - commenta un portavoce del Comitato -. Il sistema è stato pensato in collaborazione con i Vigili Urbani di Albenga, con l’obbiettivo di risolvere, o comunque almeno avere un po’ di sicurezza in più, grazie agli ‘occhi’ puntati h24 per 365 giorni l’anno in tutta la frazione”.