Piano Mobilità Sostenibile, assessore Becco: "Riunito il tavolo, ad oggi però non ci sono finanziamenti". Arecco (FdI): "Non abbiamo ancora visto i dati del traffico"

"La modifica della mobilità è un percorso complesso che presuppone un cambiamento culturale di tutti i cittadini, è forte convinzione dell'amministrazione che i savonesi vengano coinvolti su questi temi".

L'assessore alla rigenerazione urbana Ilaria Becco è intervenuta in consiglio comunale rispondendo così al capogruppo di Fratelli d'Italia Massimo Arecco che chiedeva delucidazioni sul percorso legato alle pedonalizzazioni che il comune prevederà a Savona in via Manzoni (nel tratto tra via Santa Maria Maggiore e via Paleocapa), via Mistrangelo, via Ratti; corso Italia (tra via Paleocapa e via dei Vegerio), via Caboto e via Untoria.

"Il 19-21 ottobre abbiamo coinvolto i commercianti e i cittadini delle vie interessate, raccogliendo le segnalazioni e le criticità e in queste settimane c'è stato un lungo lavoro dei nostri uffici per poter dare risposte puntuali - ha continuato l'assessore Becco - è stata programmata per questa settimana un'ulteriore riunione per dare una restituzione del lavoro svolto concentrandoci sul tema parcheggi e le tempistiche di attuazione".

Sarebbero 87 i parcheggi che verranno eliminati, dei quali 22 per residenti, 15 a pagamento e 50 bianchi, la maggior parte di Corso Italia per residenti e disco orario 60 minuti per i non residenti. In via Manzoni i parcheggi per i residenti verranno recuperati nel primo tratto della via non pedonalizzata, trasformando gli stalli a pagamento in quelli per residenti e per Corso Italia saranno recuperati in Piazza Diaz. Sia per via Manzoni e Piazza Diaz i parcheggi a pagamento persi verranno assorbiti da piazza del Popolo.

Attenzione anche al Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile. Il comune aveva fatto eseguire dei rilievi del traffico su strada tramite delle centraline così da poter dotare il territorio comprensoriale savonese del PUMS dopo che l'amministrazione aveva partecipato al bando del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'accesso ai finanziamenti destinati al trasporto di massa con tecnologie a basse emissioni.

Però per ora il progetto per la realizzazione di tre linee di trasporto pubblico nell’asse Vado Ligure – Varazze con mezzi ad alimentazione elettrica, presentato da Palazzo Sisto come capofila insieme a Tpl non è stato finanziato.

Le attività per la redazione del Piano comunque rientrano tra quelle previste dalla convenzione quadro tra il Comune di Savona, TPL e il Campus per la raccolta ed elaborazione dei dati di traffico e per lo sviluppo di studi, ricerche e progetti nel settore della mobilità urbana. Lo scorso dicembre 2020 era stato infatti affidato l'incarico all'università savonese per la predisposizione degli allegati tecnici alla proposta di finanziamento per la redazione del PUMS dell'ambito savonese e per la progettazione di una linea di trasporto pubblico su gomma ad alimentazione elettrica da candidare ai finanziamenti ministeriali.

Il Comune di Savona al momento dispone di un sistema di 6 postazioni di rilevamento dei flussi di traffico veicolare sul territorio, realizzato nel 2015 che è costituito da 5 radar contatraffico in via Stalingrado, lungomare Matteotti, via Genova, via Nizza e Corso Ricci e da un sistema di monitoraggio costituito da telecamera con pc dedicato nella rotatoria di via Gramsci/corso Mazzini/ingresso porto/via Impastato che però non è attualmente funzionante ed è oggetto di interventi di riparazione e di sostituzione dell'apparato di comunicazione.

Il Campus con lo scopo di completare le attività di analisi, vista l'impossibilità di ripristinare la funzionalità dei sistemi di conteggio non funzionanti in tempi adeguati, aveva manifestato la necessità di acquisire urgentemente alcuni dati integrativi di rilevazione del traffico in corso Mazzini, all'altezza del ponte sul Torrente Letimbro, su entrambe le direzioni e nei pressi della rotonda adiacente il Priamar; Corso Colombo all'incirca all'altezza del ponte sul Torrente Letimbro su entrambe le direzioni; Via Paleocapa, in corrispondenza della Torretta di Savona in una sola direzione; Via San Lorenzo all'inizio di Piazza Saffi; Via Piave prima dell'imbocco su Piazza Saffi.

I rilevamenti erano stati avviati e successivamente il campus aveva potuto inserire i dati nel proprio programma di simulazione verificando gli effetti che si possono creare chiudendo parzialmente alcune strade.

L'università savonese ha però richiesto ulteriori dati integrativi di rilevazione del traffico su Via Famagosta (dal teatro Chiabrera) su entrambe le direzioni; Corso Italia tratto da Via Dei Vegerio a Via Pertinace - unidirezionale; Via Nizza/Corso Vittorio Veneto a levante di Via Cilea su entrambe le direzioni; Via Pietro Giuria, unidirezionale; Via Genova, su ambo le direzioni; Via Lungomare Matteotti, su ambo le direzioni.

"Sul Pums è stato riattivato il tavolo comprensoriale con tutti i comuni che avevano sottoscritto il protocollo, tutti hanno rinnovato l'interesse a procedere alla redazione di un piano di mobilità sostenibile comprensoriale - continua Ilaria Becco - Ad oggi però non ci sono canali aperti di finanziamenti, comunque ci siamo lasciati riaggiornandoci ad un secondo incontro tecnico, nel quale andremo ad individuare puntualmente gli obiettivi da porre alla base del Piano".

"Ad oggi non ho ancora avuto i dati sul traffico. Però deve essere arrivato il momento di vedere su una mappa, su una planimetria, ad iniziare a vedere qualcosa, se questi dati dove stanno portando. Di tecnico ho visto poco" conclude Arecco.