"Savona città che legge", arriva il riconoscimento del Ministero della Cultura

A pochi giorni dalla presentazione alla stampa di Zerodiciannove, il primo festival della letteratura per l'infanzia e l'adolescenza della Città di Savona arriva una buona notizia: Savona, come nel biennio 2020-2021 è tra i Comuni italiani che hanno ottenuto la qualifica di "Città che legge" per il 22-23, dimostrando di avere i requisiti richiesti dall'avviso di ministero della Cultura e "Centro per il libro e la lettura".