Lutto nella comunità di Altare per l'improvvisa scomparsa all'età di 69 anni di Massimo Garabello. Pensionato, aveva lavorato per moltissimi anni come tuttofare presso la casa di riposo "Bormioli".

I funerali si terranno domani, mercoledì 30 novembre, alle ore 10 nella chiesa parrocchiale Sant'Eugenio di Altare. Persona gentile e cordiale, Garabello era molto conosciuto in paese.