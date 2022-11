Incendi, Canadair fisso al'aeroporto di Villanova di Albenga: approvato l'Ordine del giorno presentato da Arboscello (Pd)

“Bene l'approvazione all'unanimità da parte dell’aula, con parere favorevole della giunta, del mio Ordine del giorno che prevede l'impegno ad attivarsi per precedere al posizionamento di un Canadair fisso presso l'aeroporto di Villanova di Albenga. Il fenomeno degli incendi boschivi rappresenta una delle emergenze ambientali più critiche per il nostro paese e in una regione fragile come la nostra. E anche se in questi anni non è mai mancato il supporto del Dipartimento nazionale Protezione Civile nei momenti di emergenza boschiva, rimane però fondamentale che nella zona vi sia un presidio fisso in grado di dare risposte in brevissimo tempo in caso di emergenze. L'incendio che ha colpito il ponente ligure ha evidenziato proprio questa necessità, peraltro sostenuta a gran voce dai sindaci e dalle amministrazioni locali: di ripristinare un presidio territoriale con il posizionamento di un canadair fisso all’aeroporto di Villanova”, così il consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Arboscello dopo l’approvazione in aula del suo ordine del giorno per il posizionamento di un canadair fisso nell’aeroporto di Villanova.

Il Consiglio ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno 691, che impegna la giunta ad attivarsi per prevedere il posizionamento di un canadair fisso presso l’aeroporto di Villanova. Nel documento si rileva che il fenomeno degli incendi boschivi rappresenta una delle emergenze ambientali e che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, affida la competenza primaria nella materia della lotta attiva contro gli incendi boschivi alle Regioni, riservando allo Stato il solo concorso nell'attività di spegnimento e che in passato presso l’aeroporto di Villanova erano presenti fissi sulla pista un elicottero e due canadair.

L’assessore alla protezione civile Giacomo Giampedrone ha espresso parere favorevole assicurando che, comunque, la Liguria è già garantita dalle dotazioni attuali nelle emergenze. Stefano Mai (Lega Liguria Salvini), Ferruccio Sansa (Lista Ferruccio Sansa presidente) e Angelo Vaccarezza (Cambiamo con Toti presidente) hanno espresso parere favorevole