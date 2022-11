Trasporto ferroviario, scuola di formazione professionale in Val Bormida: il Consiglio regionale approva ordine del giorno del consigliere Bozzano

Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità l’ordine del giorno 712, presentato da Alessandro Bozzano (Cambiamo con Toti presidente) in cui si impegna la giunta a promuovere e agevolare la formazione di personale impiegabile nella logistica e nel trasporto ferroviario.

Nel documento si rileva, in particolare, che la Val Bormida sarebbe una sede vocata alla collocazione di una scuola per ottenere la qualifica e i brevetti di settore in quanto la zona ha una tradizione industriale consolidata, in particolare sul trasporto su rotaia, con la collocazione di aziende leader nel mercato internazionale delle carrozze da trazione e della componentistica conseguente.

L’assessore alla Formazione Marco Scajola ha chiesto alcune modifiche, che sono state accolte da Bozzano.