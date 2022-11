Finale perde una sua figura di riferimento: il commercio piange la scomparsa del cavalier Attilio Scarrone

Sentito lutto a Finale Ligure dove si piange la scomparsa di una vera e propria figura di riferimento, nel mondo del commercio e non solo, per la scomparsa all'età di 93 del cavalier Attilio Scarrone.

Storico commerciante, aveva legato il suo nome all'attività di famiglia avviata dai genitori nel 1929, anno della sua nascita, della "Bottega di Scarrone" di Finalpia dove Attilio aveva lavorato fino a pochi anni fa, diventando una vera e propria istituzione, un punto fisso nella vita del rione fino a essere nominato Cavaliere del Lavoro.

Una vita, la sua, dedicata non solo al lavoro ma anche alla famiglia. Oltre all'amata moglie Milina, Attilio lascia i due figli Mara e Roberto e tredici tra nipoti e pronipoti che lo ricordano con grandissimo affetto: "Ha sempre svolto il suo lavoro di commerciante onesto e disponibile con tutti. Per tutti noi suoi familiari è stata una figura importante a cui far riferimento e da cui abbiamo potuto imparare l'onestà nel lavoro, nei rapporti e il rispetto e l'importanza dei valori familiari".

I funerali avranno luogo giovedì 1 dicembre alle ore 15 nell'Abbazia benedettina di Nostra Signora dell'Assunta a Finalpia dove stasera, 30 novembre, alle ore 18.45, sarà recitato il Santo Rosario.