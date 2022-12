Finale, al via gli interventi di asfaltatura: Marina e Varigotti le più interessate. Previsti disagi e limitazioni al traffico

Lunedì partono i lavori di asfaltatura di alcune aree di Finale Ligure. Interessate perlopiù le località di Varigotti e Marina.

“Si tratta di interventi di ripristino in seguito a lavorazioni su sottoservizi da parte di ditte esterne che ora dovranno sistemare quanto manomesso in base alle prescrizioni comunali - informa il vicesindaco Guzzi -. Avremo dei disagi e delle limitazioni al traffico in fasce orarie su strada degli ulivi, via Belvedere e via Caviglia. Avremo poi un intervento in via Cappa comprensivo anche di sistemazione di guardrail e regimazione acque. Il tutto tra la prossima settimana e fine anno, evitando i giorni di festa per ovvie ragioni di flussi più intensi”.

Ma si pensa anche alla prossima primavera: "Il vero ed importante intervento di asfaltatura lo avremo però prima dell’estate. Stiamo avviando un appalto da 365 mila euro che ci permetterà di dare maggiori risposte alla Città e ci darà la possibilità di rispondere a molte esigenze. Con questo appalto cercheremo di intervenire in tutte le frazioni di Finale e prepararci quindi alla futura stagione estiva" conclde Guzzi