Fiamme in un appartamento a Tovo San Giacomo: soccorsi attivati in via Giorni Santarò

Intervento dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine intorno alle 20 di stasera, 2 dicembre, a Tovo San Giacomo in via Giorni Santarò a causa di un incendio che pare essersi sviluppato in un’abitazione.

Ad avvertire i soccorritori sarebbero stati, secondo quanto riferito, alcuni abitanti della zona sentendo un forte odore di bruciato.

Il piccolo rogo sembrerebbe essersi sviluppato da un elettrodomestico, forse un forno, fortunatamente però pare che i danni siano molto circoscritti e la situazione sarebbe stata riportata presto sotto controllo con la bonifica avviati dopo pochi minuti dall'arrivo dei vigili del fuoco.