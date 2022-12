Stessa manovra sbagliata, stessi disagi al traffico: camion ancora bloccato all'ex Ruffini di Finale

AGGIORNAMENTO ORE 10: il mezzo è stato rimosso, il traffico è ripreso nella zona e si attende che venga smaltito anche nella zona di Monticello dove si trova la stretta strada vicinale usata come viabilità alternativa per superare l'ostacolo.

Vigili del fuoco mobilitati nella mattinata odierna a Finale Ligure. L'allarme è stato lanciato, la seconda volta in pochi giorni, per un altro camion rimasto incastrato.

Il mezzo pesante, secondo quanto riferito, avrebbe praticato una manovra errata in via Pineta dove si trovava nei pressi di un cantiere, rimanendo bloccato poco prima della deviazione per entrare nel parcheggio dell'ex ospedale "Ruffini", bloccando così il traffico da e per le frazioni di San Bernardino e Monticello.

La centrale operativa del 112 ha mobilitato anche la polizia locale. Disagi al traffico.

"Si sono creati problemi in una zona ad alta densità di popolazione, con una strada a fondo cieco, un ex ospedale che eroga servizi e una struttura con anziani i quali possono avere necessità di essere trasportati d'urgenza in ospedale" sbotta la dottoressa Cileto, consigliere comunale che ben conosce la zona di San Bernardino.

"Il problema non è del camionista, è a monte di chi ha concesso i permessi edili con l'impatto viario e di cantiere, non potevamo aspettarci che questo su via 25 Aprile e via Pineta. In più con un'alternativa come la strada di Monticello non percorribile per mezzi di soccorso e con grosse criticità al passaggio contemporaneo di due auto" chiosa Cileto.