Quartieri di Savona, il comune punta al rilancio: attenzione al coinvolgimento dei savonesi e ai loro progetti

Non verranno ripristinate le storiche circoscrizioni e i diversi presidenti dei vari quartieri (Santuario-Lavagnola-Montemoro; Zinola-Fornaci; Legino-La Rocca; Mongrifone-Ponente; Santa Rita-Oltreletimbro; Villapiana-La Rusca; Centro città-Darsena; Villetta-Valloria) ma l'amministrazione sta pensando a diverse soluzioni per coinvolgere direttamente i savonesi: dalla creazione di un albo dei volontari civici, ad un'elezione diretta o indiretta di secondo grado, passando per il sorteggio o per rappresentanza (associazioni, scuole, realtà del territorio, patti di collaborazione).