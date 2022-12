Albenga, consegnata alla Croce Bianca una medaglia d'oro: presto l'inaugurazione di un monumento dedicato a tutte le associazioni (FOTO)

Una medaglia d'oro e a breve sarà posizionato un monumento dedicato alla Croce Bianca e a tutte le associazioni albenganesi.

Queste le ciliegine sulla torta per la pubblica assistenza di Albenga che ha ricevuto il riconoscimento e alla quale verrà intitolata un'opera con l'annuncio che è stato dato dal comune proprio nell'ultimo dei tre giorni di festa per i 110 anni di fondazione.

"Verrà collocato sul Lungocenta Croce Bianca e sono già iniziate le operazioni per il posizionamento del monumento. Questa iniziativa è promossa dal tessuto associativo di Albenga che vuole valorizzarla sempre di più, la richiesta di suggerimento dell'amministrazione è stata quella di intitolare l'opera al motto della città: 'Mens omnibus una', e vuol dire 'Tutto e in una sola mente'. Realizzare un monumento che valorizza il tessuto associativo di Albenga, più di 60 associazioni, vuol dire poter annoverare nella realtà della città una grande forza che, così come la Croce Bianca, ciascuno nel proprio campo, rende migliore la città " ha detto il vicesindaco Alberto Passino.

Ogni associazione aderente potrà inoltre posizionare una piastrella con la propria insegna.

"Siamo arrivati a concretizzare grazie all'artista di Savona Mario Nebbiolo, verrà collocato nell'aiuola spartitraffico e rappresenta un giovane che tende la mano verso un'altra persona e gli chiede soccorso. Abbiamo pensato che questo fosse un simbolo per il volontariato. Dopo Natale penso che potremo inaugurarlo" ha continuato il presidente dell'associazione Tra le Torri Nicola Colonna.

Questo pomeriggio nel frattempo è stato tagliato il nastro alla nuova ambulanza "Man TGE" della Croce Bianca in ricordo dei coniugi Bianca Menchetti e Antonio Porello e al teatro Ambra è stato inaugurato un apparecchio defibrillatore semiautomatico (donato dal Lions Club Albenga Host) e una sedia portantina motorizzata (acquistata con il contributo della Signora Maggiorina Pellegrini). In conclusione via all'inaugurazione di un monitor multiparametrico, acquistato con i proventi della cena in Bianco organizzata dalla Vecchia Albenga, oltre alla consegna della Fionda di Legno alla Croce Bianca da parte dei Fieui dei Caruggi.