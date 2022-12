Zinola tra spiagge, campeggi, pulizia e servizi. Una lettrice: "Vi sono alcune cose che non vanno"

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera di segnalazioni e domande da parte di una nostra lettrice.

"Ho una seconda casa a Zinola e vorrei segnalare alcune cose che non vanno bene.

La prima riguarda le scale del sottopassaggio che da via Bellavista porta a via Nizza. Abbiamo telefonato varie volte per segnalare la sporcizia, le carte, le bottiglie e le lattine buttate sulla scala. Talvolta persone con scarso senso civico orinano e defecano sempre sulla scala. Per caso non potrebbero essere installate dei portarifiuti sopra e alla fine della scala? Non si possono installare mini telecamere visibili dalla polizia locale? Sono certa che dopo due o tre contravvenzioni da almeno 500 euro da pagare nel breve altrimenti raddoppiano il senso civico potrebbe svilupparsi nel breve!