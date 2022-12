Alassio, premiati i vincitori del concorso "dico no alla violenza sulle donne"

Si è tenuta stamattina in sala consiglio la premiazione del concorso "dico no alla violenza sulle donne" indetto dagli assessorati all Pari Opportunità e alle Politiche Sociali del comune di Alassio.

"L'incontro ha dato lo spunto per un concorso - spiegano Franca Giannotta e Patrizia Mordente, rispettivamente assessori alle Politiche Sociali e alle Pari Opportunità - che si prefigge lo scopo di prevenire la violenza contro le donne, partendo dalla scuola, attraverso la sensibilizzazione di studenti e studentesse a respingere, contrastare e denunciare comportamenti di violenza sulle donne o qualsiasi forma di discriminazione di genere. La violenza sulle donne è un dramma che condiziona tutti gli aspetti della vita sociale e rappresenta una delle forme più evidenti di diseguaglianza. Proprio perché si tratta di un problema strutturale, è necessario che l’azione di prevenzione di questo fenomeno parta dalle scuole, dove i ragazzi e le ragazze possono apprendere valori quali il rispetto, l'etica e la legalità. All’interno di questo contesto è possibile educare, sensibilizzare e informare su un tema così attuale e così importante che riguarda tutti, nessuno escluso".

Per ciascuna classe partecipante saranno selezionati dall’istituto scolastico proponente tre elaborati. L’istituzione scolastica la cui classe/studenti risulteranno primi classificati per ciascuna tipologia di scuola (per un totale di tre elaborati) riceverà per la partecipazione un attestato ed un premio economico pari a 250,00 euro da utilizzare da parte dei docenti per materiale scolastico. A tutti gli elaborati premiati verrà data piena visibilità sul sito web del comune.