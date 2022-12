"Loano Christmas" entra nel vivo: tanti eventi da non perdere per avvicinarsi al Natale

Con l'inaugurazione del tradizionale mercatino natalizio di sapore nord-europeo allestito all'interno dei Giardini San Josemaria Escrivà, è partita ufficialmente "Loano Christmas", la rassegna che animerà le festività natalizie loanesi. Il taglio del nastro alla presenza dell'amministrazione comunale e della madrina dell'evento Mariela Nunez Suriel, Miss Liguria 2022, ha preceduto anche l'inaugurazione della pista di pattinaggio in piazza Italia. Ma il divertimento è solo all'inizio, nei prossimi giorni la rassegna entrerà nel vivo con una serie di eventi imperdibili.

Si parte mercoledì 7 dicembre, dalle ore 16.00, in Piazza Italia con "Ballando sotto I'albero", spettacolo di danza con Attimo Danza di Lorella Brondo. Giovedì 8 dicembre dalle ore 16.00, invece, il Centro storico ospiterà "Aspettando Natale 2022": pomeriggio di shopping con merende e musica, animazione itinerante con Tribal Delight. In Piazza Rocca il concerto con U Gumbo de Loa, mentre in Piazza Massena il concerto con Dirty Blonde. Venerdì 9 dicembre, dalle ore 16.00, ai Mercatini Natalizi si terrà il Laboratorio Archeologico con le Grotte di Toirano; Discoteca in Piazza con Fabio Franchini dj, invece, dalle ore 21.00 in Piazza Italia, sede della pista di pattinaggio.

Sabato 10 dicembre, dalle ore 10.00, la passeggiata a mare sarà lo scenario della Corsa dei Babbi Natale con ASD Maremontana, RunnersLoano e RunForAutism. Nel pomeriggio, dalle ore 16.00 in Piazza Italia, spazio al concerto con "Baila in riva a u ma" e Gruppo folcloristico Ferrero di Alba. Domenica 11 dicembre, dalle ore 16.00 in Piazza Massena, appuntamento con "Artigiani in piazza" a cura dell'associazione Artigianalmente.

Calendario fitto di impegni anche per quanto riguarda il weekend del 17 e 18 dicembre. Sabato 17, dalle ore 10.00, sulla passeggiata a mare si terrà il Raduno delle 500 in collaborazione con il Club 500 Garlenda. Dalle ore 14.00 in piazza Rocca sarà invece tempo per il Raduno delle Vespe in collaborazione con il Vespa Club Pietra Ligure. Dalle ore 16.00 la musica della Baby Dance con Sante dei Matti da Legare animerà i Mercatini Natalizi. Sempre a proposito di musica, dalle ore 16.00 nel Centro Storico risuoneranno le note della Marching Band.

Domenica 18 dicembre, dalle ore 10.00, in Piazza Rocca è in programma il Raduno delle Moto in collaborazione con Moto Club Domina Loano; sempre dalle ore 10.00 tra passeggiata a mare, Via Manzoni e Marina di Loano si terrà il Raduno delle Auto Sportive (no tuning) in collaborazione con Caffetteria Gavioli. Dalle ore 16.00, ai Mercatini Natalizi, nuovo appuntamento con i Laboratori artigianali con i maestri dell'associazione Artigianalmente di Loano. Sempre dalle ore 16.00, i Mercatini Natalizi ospiteranno Sbandieratori e musici con il gruppo di Borgo San Martino di Saluzzo. Confermata anche per la domenica la Marching Band per le vie del Centro Storico.

Una ricca serie di appuntamenti che affiancheranno la fiabesca atmosfera offerta dalle immancabili casette di legno con le magiche decorazioni realizzate a mano dai volontari del Centro Culturale Polivalente, che proporranno tante idee-regalo quali articoli natalizi fatti a mano, candele, giocattoli da collezione, foto ricordo e calendari personalizzati con Babbo Natale, bijoux, oggettistica, giochi e prodotti locali. Assolutamente da non perdere le delizie dello street-food, d'obbligo per accompagnare lo shopping tra le casette e che quest'anno potranno contare su tante nuovissime golosità. Per i bambini sarà inoltre presente Babbo Natale: andandolo a trovare nella sua accogliente casetta sarà possibile fare una foto con lui e consegnarli direttamente la letterina in vista della notte del 25 dicembre.

Loano è dunque pronta a vivere le festività non solo con attrazioni o manifestazioni, ma anche con il suo centro, la via dello shopping, e la sua bellissima passeggiata: luogo ideale per un aperitivo o una cena vista mare.

E gli orari di apertura del mercatino? Da mercoledì 7 a domenica 11 dicembre; sabato 17 e domenica 18 dicembre; da venerdì 23 dicembre a domenica 8 gennaio 2023 (dal lunedì al sabato dalle 15 alle 19; la domenica dalle 10 alle 19). La pista di pattinaggio sarà aperta tutti i giorni dalle 10 alle 12.30, dalle 14.30 alle 19.30 e dalle 21 alle 23. Tutte le informazioni su treninimiletto.it.

Sulla pagina Facebook "Loano Christmas" sarà inoltre possibile trovare le informazioni e gli aggiornamenti su tutte le manifestazioni natalizie (pomeriggi in musica, street food per le vie del centro, gare podistiche, passeggiate a cavallo in spiaggia ma non solo) in programma a Loano nel corso delle festività.

La manifestazione “Loano Christmas” è organizzato dall'associazione Centro Culturale Polivalente in collaborazione con il Comitato Loanese e il supporto dell'amministrazione comunale di Loano. L'organizzazione ringrazia i due main sponsor che hanno contribuito alla realizzazione dell'evento: Fondocasa, agenzia di Loano e Borghetto; Supermercati Eurospin e Crai di Loano. Media partner di "Loano Christmas" è Savonanews.