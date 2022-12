Savona, suor Maria Monica Bazzani professerà i voti perpetui in Cattedrale

Giovedì 8 dicembre alle ore 10:30 nella Cattedrale Nostra Signora Assunta a Savona, durante la messa pontificale per la solennità dell'Immacolata Concezione, presieduta dal vescovo Calogero Marino, suor Maria Monica Bazzani, Figlia di Nostra Signora della Neve, professerà i voti perpetui davanti a tutta la comunità ecclesiale.

Il rito sarà preceduto da una veglia di preghiera in preparazione all’evento mercoledì 7 dicembre alle 21 nella cappella della Casa Madre, in via santa Maria Maggiore, e sul canale YouTube dell'istituto religioso (link: youtube.com/@user-gp8jq7mx5v/featured).