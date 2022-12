Varazze e Albisola nel segno dei presepi, inaugurati all'Alpicella e nel Museo Trucco (FOTO)

"La tradizione del presepe incontra infatti l'avanguardia futurista con una pregevole mostra che si tiene presso il Museo Trucco e che mette in luce il preponderante ruolo artistico che Albisola ha rivestito agli inizi del Novecento - spiega l'assessore alla cultura albisolese Simona Poggi - Il rinnovato interesse verso il Futurismo ha esortato la curatrice Barbara Checcucci ad ideare una mostra ricercata e di alto profilo con importanti opere legate al territorio. Un modo culturalmente valido per celebrare l'arte presepiale, un patrimonio artistico - artigianale a cui la cittadinanza è fortemente legata".

La mostra "Presepi d'avanguardia: Martini, Tullio d'Albisola, Servettaz e Gambetti" è patrocinata dalla Regione Liguria e porta lo sguardo al passato, agli anni Venti, periodo in cui la ceramica albisolese torna alla ribalta a livello internazionale rinnovandosi non solo nel decoro, ma anche e soprattutto nella forma.

Inizia così un periodo di sperimentazione che ha come protagonista Tullio Mazzotti, meglio conosciuto come Tullio d'Albisola: nella sua manifattura di Albissola Marina lavorano artisti quali Nanni Servettaz e Dino Gambetti e nascono innovative ceramiche di matrice futurista che si staccano completamente dalla tradizione per approdare a nuovi linguaggi espressivi. È proprio in questo vivace clima avanguardistico di rottura degli schemi pregressi che prendono forma queste nuove figure presepiali.