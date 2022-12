Stadio Bacigalupo, 4 le richieste per l'utilizzo: i pattinatori, il Savona e la Veloce

Hp Savona In Line, Gruppo Pattinatori savonesi, Savona e Veloce.

Queste le quattro società che hanno presentato la loro manifestazione d'interesse per poter effettuare gli allenamenti nello stadio Bacigalupo.

Ieri scadeva la presentazione delle domande e come da previsioni le due realtà di pattinatori della città capoluogo hanno inviato la loro richiesta per poter usare l'anello così come il Savona calcio che da mesi si lamenta dell'assenza di un campo per le sedute settimanali. A sorpresa è presente anche la Veloce che da anni utilizza il campo Levratto di Zinola in gestione però al Priamar.

"Ho convocato tutti lunedì per organizzarsi per le ore e capire chi attiva le utenze. Gli spogliatoi comunque sono inagibili" ha detto l'assessore allo sport Francesco Rossello.

Il campo da gioco potrà comunque essere utilizzato solo per 3 allenamenti a settimana della durata di due ore ciascuno e l'accesso sarà limitato solo all'area sportiva con ingresso dal cancello di Via Magliotto e l'utilizzo del parcheggio e limitato a atleti, allenatori e dirigenti interessati con divieto ad accompagnatori e pubblico.

Tra le prescrizioni comunali è previsto inoltre che le società utilizzatrici dovranno versare una tariffa per l'uso dell'impianto, nella misura stabilita dalla giunta comunale, nelle casse comunali e si faranno carico di tutte le garanzie derivanti dall'utilizzo, manlevando il comune da qualsiasi responsabilità, per danni a persone o cose che dovessero verificarsi a causa dell'uso dell'impianto. Per questo dovrà essere indicato il nominativo di un responsabile e la polizza assicurativa.

Il periodo di utilizzo è limitato alla definizione del nuovo affìdatario e comunque non oltre la fine della stagione sportiva 2022/23 (il 31/05/2023).

Non ci sono limitazioni all'utilizzo dell'anello di pattinaggio ma sarà presente una tariffa forfettaria ad allenamento di 2 euro (IVA compresa) stabilita dalla Giunta Comunale e nel caso di un utilizzo di più ore da parte del pattinaggio dovranno essere versati 2 euro ogni 2 ore di allenamento.

Verrà data la possibilità, a carico degli utilizzatori, se necessario, di attivare un utenza elettrica temporanea, attualmente dismessa, concordandone tra i concessionari le modalità. Sarà vietato anche l'accesso a qualsiasi automezzo, motocicli, biciclette.