Il grande cinema in versione "Pulp in Valmaremola": il calendario 2023 tra risate e solidarietà con sindaci e volti noti (FOTO)

In principio furono foto "sexy", poi riedizioni "ad hoc" di alcune pietre miliari dell'arte, per il 2023 si punterà invece sul grande cinema. Il gruppo goliardico "Pulp in Valmaremola" è pronto a presentare il nuovo calendario nato dall'estro di un gruppo di amici, che tra brindisi e risate, mostra ancora una volta di avere un cuore grande: il ricavato, infatti, sarà devoluto alla Residenza Protetta "Santo Spirito" di Pietra Ligure.

"Come nasce questa iniziativa? Negli anni scorsi avevamo già concretizzato l'idea del calendario, in primis quello con le nostre foto in mutande e poi con quello che ci ha visti protagonisti di capolavori della storia dell'arte. Quest'anno, dopo esserci fermati durante gli anni della pandemia, abbiamo pensato che non fosse il caso di spogliarci di nuovo anche perché sono passati degli anni e non è che siamo ringiovaniti..." spiega, con l'immancabile vena ironica, il portavoce del gruppo Marco Roba. "Complice anche il fatto che il nostro nome è ispirato al film 'Pulp Fiction', il riferimento al cinema è stato inevitabile - continua Roba - anche se a dire il vero siamo molto più simili agli 'Amici miei' di Monicelli".

Ma la grande novità rispetto alle edizioni passate è rappresentata da alcune partecipazione illustri: "Tra i personaggi raffigurati ci saranno i sindaci Luigi De Vincenzi, Alessandro Oddo, Mauro Boetto e Renato Dacquino, il vicesindaco pietrese Daniele Rembado, il parroco di Pietra Don Giancarlo Cuneo, Domenico Colnaghi e Giovanni Bozzo, rispettivamente comandanti della Polizia Locale di Pietra e Borgio, ma anche l'ex onorevole Sara Foscolo - svelano da 'Pulp in Valmaremola' - Tutti hanno accettato con il sorriso di prendere parte all'iniziativa, il cui ricavato sarà destinato alla Residenza Protetta 'Santo Spirito' di Pietra Ligure".

"I vitelloni", "Don Camillo e Peppone", "Mediterraneo", "Amici miei", "Totò", "Un americano a Roma", "Il conte Max", "Borotalco", "Tre uomini e una gamba", "Il vigile", "Caro diario", "Il medico della mutua", "La grande bellezza". Sono queste le 13 pellicole (oltre ai mesi anche una copertina molto speciale) riprodotte in versione "Pulp in Valmaremola" per un anno di buon umore assicurato.

"Non siamo un'associazione, tutto quello che facciamo lo facciamo per divertimento e siamo ben felici di poter essere d'aiuto con quanto riusciamo a raccogliere divertendoci - precisa in conclusione Marco Roba - recentemente, assieme ai 'Matetti da Pria', con i proventi di un libro siamo riusciti a donare due televisori per il "Santo Spirito". In passato, inoltre, siamo già riusciti a consegnare attrezzature utili acquistate con i fondi raccolti grazie ai calendari e ad altre iniziative".