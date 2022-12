Auto esce di strada, incidente mortale a Trino Vercellese: 49enne di Celle Ligure perde la vita (FOTO)

Gravissimo incidente, nella serata di giovedì 8 dicembre, intorno alle 21, sulla provinciale 34, la Strada delle Grange, in località Lucedio, nel comune di Trino Vercellese.

Un uomo, Igor Negri di 49 anni residente a Celle Ligure, ha perso la vita. Mentre un ragazzino, il figlio, è rimasto ferito dopo che la vettura sulla quale viaggiavano è uscita di strada, centrando un palo in cemento per poi rovesciarsi in un fosso.

Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un incidente autonomo, tuttavia la dinamica è ancora al vaglio dei carabinieri, intervenuti insieme ai vigili del fuoco e al 118 per i soccorsi che, purtroppo, si sono rivelati inutili per l'adulto.