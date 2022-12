Crisi idrica a Calizzano, Olivieri: "La situazione sta tornando a regime"

Crisi idrica a Calizzano: la situazione è in via di risoluzione. Lo scorso 7 dicembre il sindaco Pierangelo Olivieri aveva firmato un'ordinanza nella quale imponeva l'utilizzo dell'acqua potabile previa bollitura per gli abitanti della frazione di Caragna e della località Caragnetta.

Il provvedimento era stato necessario tenuto conto della situazione di emergenza, dovuta alla totale mancanza di acqua, nella quale si era venuta a trovare la frazione di Caragna.

"Per cautelare la sorgente e tenendo conto della situazione meteo, attualmente sta nevicando sul nostro territorio comunale, abbiamo richiesto ancora per oggi un supporto da parte dei vigili del fuoco - spiega il primo cittadino Olivieri - Questo consentirà di mettere in sicurezza la pressione dell'acqua nella parte di rete andata in sofferenza. Grazie alle precipitazioni che stanno interessando il nostro territorio, la situazione dovrebbe tornare a regime".

"Ringrazio la struttura comunale, l'ufficio tecnico e gli operai, che ha lavorato senza sosta negli ultimi giorni, dovendo anche in parte occuparsi dello sgombero neve", conclude Olivieri.