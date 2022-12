Altare, l'artista Laura Ratto espone nella sede dell’associazione AMA

Laura Ratto, nata a Savona nel 1986, residente in Val Bormida, espone presso la sede AMA (via Paleologo 10) di Altare.

"Ho sempre amato la pittura sin da bambina, per molto tempo questa passione è stata latente per poi esplodere 4 anni fa. Da quel momento dipingo tutti i giorni" afferma Laura, che dapprima si è cimentata con la tecnica dell'acquarello, ora con la tecnica dei pastelli secchi che possono essere utilizzati, a seconda dello stile come matite o come gessetti, dando vita ad un ampia gamma di effetti", spiega l'artista Laura Ratto.

Tema privilegiato, ma non esclusivo, dell'esposizione saranno i ritratti e gli ambienti di lavoro. Hanno scritto di Laura "Colpisce nella sua pittura l'uso del colore che si caratterizza con sfumature cromatiche reali. I dipinti sono arricchiti da una sensibilità poetica non comune e, spesso, allietata da un delicato senso dell'amore che, tuttavia, non impedisce di dare una forte caratterizzazione psicologica ai personaggi". L'esposizione terminerà il 16 dicembre 2022.