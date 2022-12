Mercato e Santa Lucia, due giorni di "passione" per la viabilità di Savona

Saranno due giorni di "passione" per chi dovrà attraversare la città di Savona. Con il mercato del lunedì e la tradizionale fiera di Santa Lucia prevista domani, 13 dicembre, il traffico rischia di subire un importante congestionamento.

I banchi di Santa Lucia come per la nuova area mercatale sono posizionati in via Paleocapa (ad esclusione della parte "alta" verso Piazza del Popolo), poi in Corso Italia, (dall'intersezione con Piazza Giulio II all'intersezione con Via Dei Vegerio lasciando libera la circolazione veicolare pedonale nell'intersezione con Via Cesare Battisti), Via Guidobono, (tratto compreso tra Via Verzellino e Piazza del Popolo). Libera Piazza del Popolo.

Oltre alle vie occupate verrà utilizzata anche via Manzoni da via Verzellino a via Paleocapa. Per il mercato del lunedì invece via Manzoni è chiusa nel tratto tra via Santa Maria Maggiore e via Paleocapa – nel primo tratto di via Manzoni saranno tolte le macchine nel lato opposto al comune per consentire il doppio senso di marcia (con creazione di area di manovra) – i park disabili presenti nella parte che viene chiusa saranno spostati nell’angolo del comune.

Il doppio senso di circolazione sarà presente in Via Mistrangelo, Via Au Fossu e (limitatamente all’orario compreso tra le 14 e le 20 del 13 dicembre) in Via Berlingeri e in Via Famagosta nel tratto tra Via Berlingeri e Via Santa Lucia. Via Santa Lucia sarà chiusa dalle 14 alle 24 del 13 dicembre. Oggi invece per via del mercato è chiusa anche via Ratti e anche via Astengo è a doppio senso.

I problemi maggiori sul traffico potrebbero verificarsi in corso Mazzini e via Gramsci oltre a via Guidobono e piazza Mameli. Per le modifiche delle linee Tpl, le navette e i divieti per la giornata di oggi, lunedì 12 dicembre (LEGGI QUI).