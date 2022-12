Barca in fiamme, esercitazione nel porto di Andora (FOTO)

Questa mattina la delegazione di spiaggia del porto di Andora, sotto la guida del comandante Piero Desantis, ha effettuato un'articolata esercitazione di salvataggio simulando il soccorso di una persona, che immobilizzata a causa di una caduta in barca mentre cucinava, ha dovuto chiamare soccorso per sé e per il propagarsi delle fiamme divampate dal fornello.

L'incendio nelle simulazione ha poi interessato anche gli spazi a terra del Porto.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Bianca, il personale di banchina dell'A.M.A. e degli uffici, la motovedetta della Guardia Costiera di Loano, i volontari del gruppo comunale della Protezione civile, i vigili del fuoco di Albenga, i carabinieri di Andora e la polizia locale.