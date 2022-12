Finale, DEDECO 2022 Destination Design Conference: tutto pronto per l'evento

Ecco il programma DEDECO 2022 che si terrò a Finale Ligure il 13 e 14 dicembre nell’Auditorium dei Chiostri di Santa Caterina.

Articolata in tre sessioni (una per ciascun tema individuato: identità, reti, innovazione), la Conference prevede l’alternarsi di speech individuali, confronti, tavole rotonde e testimonianze da parte di esperti, professionisti e addetti ai lavori, volti a stimolare il pensiero critico e a fornire spunti pratici.

Ognuna delle tre sessioni previste nei due giorni è organizzata secondo questo schema:

Keynote speech (30’). Il tema è inquadrato in una sua prospettiva “alternativa” attraverso uno speech tenuto da una figura non appartenente al mondo del turismo e dello sviluppo territoriale.

Il confronto (45’). Se nel keynote ci si è addentrati nella profondità del tema, attraverso il Confronto si vogliono porre i confini del tema scelto, ponendo due o più punti di vista diversi (ma non necessariamente opposti).

Esperienze dei territori (45’). Il terzo panel di ciascuna sessione sarà dedicato alla presentazione di esperienze di sviluppo turistico-territoriale che siano emblematiche rispetto al tema trattato. I casi pratici saranno trattati allo scopo di comprendere il “come”, ovvero la chiave di innesco e il modello di funzionamento che li ha generati.

So What? (60’). Nel corso dell’ultimo panel si metteranno a confronto alcuni dei relatori intervenuti nel corso della sessione con esperti e professionisti del settore turistico. L’obiettivo della tavola rotonda è definire quali siano le reali e concrete applicazioni del tema in ambito turistico anche e soprattutto con uno sguardo a ciò che il mercato richiede.

Spiegoncino contestuale. (Ep. 6) Finale Ligure: il piccolo che pensa (e agisce) in grande.

In Liguria, nel mezzo della riviera di ponente, c’è una piccola e fragile località che ha saputo, con cura e sapienza, ripensarsi. E che oggi siede al tavolo dei “grandi”. Finale Ligure ha un passato, un presente e una visione del futuro che fa scuola. E, nonostante ciò, è in continuo apprendimento. Tradizionale, ma stilosa, tipica località balneare della riviera ligure e capitale mondiale dell’outdoor. Dal mare all’entroterra. Dall’estate a tutto l’anno. Amalgama del tutto è un paesaggio esaltato (e conservato) in chiave ambientale e culturale. E un microclima favorevole. Tutto sommato piccola: 11 mila abitanti distribuiti in quattro nuclei principali (Marina, Pia, Borgo, Varigotti) e numerose frazioni; un territorio che si estende su 35 km quadrati distribuiti tra il livello del mare e gli oltre mille metri di altitudine. Una best practice in chiave turistica che, tuttavia, continua a confrontarsi con i problemi e i rischi del “piccolo e fragile”. Temi attuali quali il carico sostenibile, l’overtourism, il mantenimento e la conservazione dell’ecosistema di percorsi e circuiti per il trekking, la spettacolarizzazione e banalizzazione dell’identità culturale, l’economia sommersa.

DEDECO. Perché?

Destination design conference è per i decision makers territoriali. Presenti e futuri. Pubbliche amministrazioni (regioni, comuni e loro reti, GAL), stakeholders, enti e istituzioni del turismo e del terzo settore, consorzi turistici, convention bureau, enti camerali, aziende, liberi professionisti, tour operator e agenzie di viaggio, docenti, studenti e mondo della ricerca universitaria che si occupa di turismo.