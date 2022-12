Completamento Aurelia bis, Pasa e Pezzoli (Cgil): “Buona notizia, notevoli ricadute occupazionali per lavoratori delle costruzioni”

“Apprendiamo con grande soddisfazione dagli organi di stampa l'aggiudicazione da parte di Anas all'impresa ICI Costruzioni Spa che porterà a completamento la strategica opera dell'Aurelia di Ponente. Dopo anni di immobilismo, l'ultimazione di questa opera infrastrutturale contribuirà ad alleggerire il traffico veicolare cittadino e segnerà un contributo decisivo per il rilancio dell'economia portuale e industriale della ns città”. Ad affermarlo Andrea Pasa, segretario generale di Cgil Savona, e Federico Pezzoli, segretario generale di Fillea Cgil Savona e Liguria

“Notevoli saranno le ricadute occupazionali per i lavoratori del settore delle costruzioni – proseguono i due segretari generali Cgil -. Ci attiveremo da subito con la stazione appaltante e con l'impresa aggiudicataria per svolgere la contrattazione d'anticipo”.

“Manca ancora molto al territorio savonese in tema di infrastrutture, per rendere competitiva la nostra provincia, ad iniziare da ciò che regione Liguria e Autorità portuale non hanno inserito all'interno del PRIMT piano regionale delle infrastrutture. Continueremo ad insistere insieme alle istituzioni locali e mobilitarci perché Regione Liguria inserisca quanto dovuto al territorio”, concludono Pasa e Pezzoli.