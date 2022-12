Savona, Via Caboto e via Untoria saranno pedonalizzate prima di Natale: via N.S. dell'Olmo sarà a doppio senso

In foto: via Caboto

Via Caboto e via Untoria saranno pedonalizzate prima di Natale.

Questa la decisione della giunta comunale di Savona che con una delibera ha deciso di anticipare lo stop alle auto che saranno probabilmente effettive da lunedì 9 gennaio anche in via Manzoni (nel tratto tra via Santa Maria Maggiore e via Paleocapa), via Mistrangelo, via Ratti e corso Italia (tra via Paleocapa e via dei Vegerio).

In via Untoria da via Lavagna all'interzione con via Nostra Signora dell'Olmo, attualmente già zona a traffico limitato e via Caboto nel tratto tra Piazza Cavallotti e proprio via Untoria, sarà presente la possibilità di caricare e scaricare le merci dalle 6 alle 10 e potranno passare i mezzi di soccorso, delle forze di polizia e per i disabili e chi ha box nelle vicinanze.

Sono stati infatti recuperati dei parcheggi disabili in Piazza Cavallotti e in via N.S. dell'Olmo (dove saranno presenti nuovi posti moto) che diventa a doppio senso di circolazione.

"Nell'incontro con i cittadini erano quelle per le quali avevano chiesto in particolare se possibile di anticipare - ha spiegato l'assessore Ilaria Becco - siccome ci sono diverse attività commerciali, in particolare i bar, ci avevano chiesto che venisse attivata prima delle feste di Natale la pedonalizzazione".

Con il nuovo anno spazio quindi alle altre pedonalizzazioni.

Saranno 87 i parcheggi che verranno eliminati, dei quali 22 per residenti, 15 a pagamento e 50 bianchi, la maggior parte di Corso Italia per residenti e disco orario 60 minuti per i non residenti.

In via Manzoni i parcheggi per i residenti verranno recuperati nel primo tratto della via non pedonalizzata, trasformando gli stalli a pagamento in quelli per residenti e per Corso Italia saranno recuperati in Piazza Diaz. Sia per via Manzoni e Piazza Diaz i parcheggi a pagamento persi verranno assorbiti da piazza del Popolo.