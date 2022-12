Ad Albissola arriva la magia di Willy Wonka: un’iniziativa benefica al sapore di cioccolato

Ad Albissola Marina, nel periodo natalizio, si vivrà la magica e deliziosa magia della favola di Willy Wonka, con un’iniziativa organizzata dal Comune di Albissola Marina con Rosso Pistacchio e Indaco Eventi.

Fino al 17 dicembre, infatti, negli esercizi commerciali aderenti, si potranno trovare i cioccolatini dedicati alla manifestazione. Tra i cioccolatini si nascondono alcuni tagliandini fortunati legati a premi ed esperienze offerti dai negozianti albissolesi.

I cioccolatini però, sono solo un delizioso pretesto per un buonissimo fine. Tutto il ricavato delle offerte verrà infatti devoluto alle Principesse in Corsia, che si spendono negli ospedali pediatrici in progetti finalizzati a portare sorriso e magia ai bimbi in difficoltà.

La settimana del cioccolato porterà poi ad un bellissimo pomeriggio di teatro itinerante, sabato 17 dicembre dalle ore 15.30, nel quale la compagnia teatrale Nati da un Sogno porterà i personaggi della favola e tutta la dolcezza della Fabbrica di Cioccolato, tra le vie del centro storico della bella Albissola. L’appuntamento per assistere a questo spettacolo itinerante sarà in via Stefano Grosso, di fronte all’Asilo Infantile, per poi spostarsi insieme nelle varie tappe appositamente allestite dagli organizzatori.

“Un fine settimana di pura dolcezza all’insegna della solidarietà ad Albissola Marina - affermano i consiglieri Laura Forzano ed Enrico Schelotto -. Un ringraziamento alle sempre presenti Principesse in corsia per il loro costante impegno e anche tutti coloro che sono intervenuti per questa manifestazione così particolare e tutta da assaporare e vivere. Vi aspettiamo questo sabato per le vie del centro storico per vivere una giornata diversa dal solito, alla scoperta della ‘Fabbrica di Cioccolato’ e delle sue meraviglie. Non mancate”.

Alla fine dello spettacolo, Willy Wonka in persona, in collaborazione con le Principesse in Corsia, estrarrà il fortunato vincitore di una visita alla Fabbrica di Cioccolato Lavoratti.

