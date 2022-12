Congresso Filt Cgil a Savona, Turcotto: "Il Governo ha preso delle misure che vanno ad indebolire le fasce deboli" (FOTO e VIDEO)

“Il Governo ha preso subito delle misure che vanno ad indebolire le fasce deboli della popolazione privilegiando in alcuni casi quelle che avevano già un reddito discreto. Siamo in totale disaccordo”.

Così il segretario uscente della Filt Cgil Simone Turcotto durante il congresso della categoria nella Scuola Edile di Savona che si svolgerà nella giornata di oggi per rinnovare il gruppo dirigente e capire quale sarà il programma dei prossimi quattro anni, in vista dello sciopero generale di venerdì 16 dicembre.

“Nel programma ci sono le riforme sulle pensioni, sostenere le famiglie con bassi redditi e una riforma del lavoro che possa badare sulla sicurezza, se ci eravamo forse illusi che fosse un fenomeno in estinzione quello degli infortuni e delle morti sul lavoro, abbiamo invece avuto un brusco risveglio con numeri che tornano salire e quindi c’è grande preoccupazione. La necessità è di andare verso una giustizia sociale migliore di quella che c’è adesso” spiega Turcotto.

Attenzione anche alla vertenza legata a Funivie. “C’e un disinteresse totale da parte del Ministero, è due mesi che si è insediato il nuovo gabinetto ma non abbiamo risposte di nessun tipo. Tra l’altro il 31 dicembre scadono il 31 dicembre e il presidente di Autorità Portuale che è emanazione del Ministero non ha in alcun modo proceduto a commissionare l’azienda e prendersi in carico i lavoratori dandogli la certezza del posto di lavoro malgrado la contingenza sia difficile - prosegue il segretario Filt - attendiamo che ci convochino perché è un mese che glielo abbiamo chiesto e fra 15 giorni scade l’ossigeno tra i dipendenti”.

Il giorno X per Tpl invece è il consiglio provinciale di venerdì 16 dicembre che dovrebbe deliberare il contratto di servizio dando una prospettiva all’azienda con l’affidamento in house.

“Siamo preoccupati e speranzosi perché chiaramente c’è la possibilità che venga finalmente fatto l’affidamento. Ma non basta perché c’è un problema di risorse, dirigenza e ci vuole un passo avanti per la gestione dell’azienda -conclude Turcotto - Di questo passo il trasporto pubblico nel savonese diventa utile solo perché chi è obbligato ad utilizzarlo noi vorremmo che fosse una prospettiva appetibile e crediamo che ci voglia un cambio di passo importante”.