Natale in teatro a Sori: il 17 dicembre uno spettacolo gratuito per bambini "Genova e Camelot"

Natale si avvicina e anche gli spettacoli a teatro nella cornice magica delle feste. In questo caso, precisamente al Teatro Comunale di Sori (Genova), si apre il sipario all'insegna della leggenda e della fiaba. Uno spettacolo gratuito a offerta libera e facoltativa, dove il ricavato sarà devoluto in beneficenza all'associazione "L'incontro Genova Onlus", in memoria di Marisa Benvenuti, una "mamma" per tutti i ragazzi de "L'incontro". L'appuntamento è fissato per sabato 17 dicembre.

Lo spettacolo è dedicato soprattutto ai più piccoli, i quali saranno invitati, insieme ad Artù, sul palco per la gran chiusura, a tentare di estrarre la spada dalla roccia. Per l'occasione ci sarà anche una lotteria di beneficenza con ricchi premi offerti da marchi e attività locali come Pastificio Novella Sori, Camugin Italian Street Food, Over Restaurant, La Locanda in Centro, Il Pestello d'Oro, Melprint, Erga Edizioni, Gintonicheria "da Michele" e tanti altri. La regia di "Genova e Camelot, dalla leggenda alla fiaba", è di Maurizio Bonanno per la parte artistica e di Gianluca Messina per la parte tecnica.